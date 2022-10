Gemist? ‘Volwassen’ strafeis tegen minderjarige hoor je niet vaak: van 2 jaar jeugddetentie tot 18 jaar cel | Gestoken Ajax-supporter in grimmig Napels is een 21-jarige Terneuzenaar

Vlissingen maakt zich op voor hits als ‘The Wild Rover’ en ‘Whiskey in the jar’. The Dubliners is op tournee

Liefhebbers van folkmuziek kennen The Dublin Legends wellicht beter onder hun legendarische naam The Dubliners. Die naam verdween toen voorman John Sheahan er in 2012 mee stopte, maar de legende is gebleven. Het viermanschap Seán Cannon, Gerry O’Connor, Shay Kavanagh en Paul Watchorn komt vrijdag 14 oktober naar Vlissingen. Samen brengen ze Ierse folk zoals Ierse folk bedoeld is: puur en rauw, vanuit het hart gezongen.

