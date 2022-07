Gemist? Vlissingse Jacqueline vindt gouden ring in haar kringloopaankoop en nu zoekt ze de eigenaar | Provincie ziet kabinetsplan rekeningrijden niet zitten

MET VIDEO Wat is die mysterieu­ze witte bol met licht boven Vlissingen? ‘Het is zeker geen UFO’

VLISSINGEN - Een witte bol met licht die zich donderdagavond door de lucht verplaatste van oost naar west houdt de gemoederen in Vlissingen bezig. Op sociale media wordt druk gespeculeerd of het hier om ruimtestation ISS gaat, een wensballon of misschien wel een UFO.

