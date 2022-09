Gemist? Vier van de 23 raadsleden op Schouwen-Duiveland alweer binnen een paar maanden vertrokken I Weer brand onder zonnepanelen in Oude Polderstraat in Hulst

met video Duurzame mo­de-maak­ster Sam Zegelink (21): ‘Een eigen modeshow in Denver was echt een droom’

Saint Muze heet het modemerk van Sam Zegelink (21) die opgroeide in Vlissingen. Twee jaar na de start oogst ze al succes. Het Franse warenhuis Printemps verkoopt haar tassen en ze had een eerste runway-show in Denver, afgelopen weekend.

