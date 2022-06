Gemist? Tweede woning kopen in Zeeland? Dan heb je een dikke portemonnee nodig| Ongediertebestrijder Traas op overnamepad

VIDEO | REPORTAGE Voormalig verpleeg­huis der Boede omgetoverd in luxe bed and breakfast

KOUDEKERKE - Jorn de Boer en Jorien Verdijk waren op zoek naar een bijzonder leven toen ze landgoed Der Boede in Koudekerke kochten. Dat plan slaagde, want vijf jaar later runnen ze een bed and breakfast op de iconische plek waar jarenlang een verpleeghuis zat.

18 juni