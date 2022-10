Gemist? Schrappen Zeeuwse treinen als gevolg van personeelstekort bij NS voorlopig niet aan de orde | Nederlandse inspectie verbiedt transport PFAS-afval naar Antwerpen

Zeeuwse mannen die van cultuur én van mannen houden ontmoeten elkaar bij herenclub Charmides

Middelburger Bart Steinmeijer (65) richtte in september Charmides op, een herenclub voor kunst, cultuur en buitenactiviteiten. ,,Een cultureel gezelschap voor mannen die van mannen houden, een club die hard nodig was in Zeeland.”

28 oktober