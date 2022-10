Gemist? ‘Schandpaal’ vervuiling Schelde na dertig jaar niet verdwenen | Minister ziet geen alternatief voor sluiting steigers Hansweert: ‘Er bestaat een grote kans op bezwijken’

Nieuw asfalt en andere indeling zorgen voor vreugde in tuinen langs Mezgerweg

De geluidsoverlast lijkt minder, zo zegt Jaap Labrujere uit Domburg. Hij heeft het over de overlast die veroorzaakt wordt door het verkeer dat over de Doctor Johannes George Mezgerweg rijdt. Sinds daar een nieuwe asfaltlaag ligt, en de weg ook wat is aangepast, lijkt het of de overlast minder is geworden, aldus de inwoner van Domburg. ,,En mijn vrouw vindt dat ook.”

