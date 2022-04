Gemist? Sas van Gent eet borsjt voor Oekraïne I Wielerwereld leeft mee met Milan Vader

Sas van Gent eet borsjt voor Oekraïne: ‘Van deze bietensoep wil ik het recept wel’

SAS VAN GENT - Voorzichtig wordt in café De Rijnvaart geproefd van borsjt, Oekraïense rode bietensoep. Wat de boer niet kent... Maar de versie van de vluchtelingen Anja en Katja is hartstikke lekker. En is nog voor het goede doel ook.