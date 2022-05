Gemist? Politie houdt mogelijke bestuurder Range Rover aan die Zeeuws stel op A1 van de weg reed | Sergio Herman krijgt carte blanche voor kookhoeve in Retranchement

Nog geen oplossing voor blunder met omgekeerde school: ‘Meer tijd nodig’

OOST-SOUBURG - Voor de blunder met de omgekeerde school in Oost-Souburg is nog geen oplossing gevonden. De gemeente Vlissingen hoopte eind deze week te weten hoe de fout hersteld kan worden. ,,Maar we zijn er nog niet uit.”

20 mei