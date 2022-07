Gemist? Ook Tessa (18) uit Lewedorp wil graag nog boer kunnen worden | Kans op snel tolvrij maken Westerscheldetunnel lijkt verkeken, maar Zeeland geeft de moed nog niet op

Oostkapel­le krijgt infopunt toerisme, Zoutelande zit voor het tweede jaar zonder

OOSTKAPELLE - De toeristen kunnen vanaf maandag in Oostkapelle terecht in een toeristisch informatiepunt. In Zoutelande moeten ze het echter voor het tweede jaar op rij zonder zo’n voorziening doen. Het lukt de gemeente niet het van de grond te krijgen.

7 juli