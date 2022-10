Gemist? Minister Jetten snapt dat draagvlak nodig is bij bouw kerncentrales in Borssele I Karkas vinvis Westkapelle opgeruimd

Kim Reynierse wil Middelbur­gers meer invloed geven op politiek: ‘Ontdek wat burgerbe­raad voor jou kan betekenen’

Het vertrouwen in de politiek is niet bijster hoog. Om Middelburgers meer invloed te geven, wil D66 een burgerberaad invoeren. Welke kansen dat biedt, wordt vrijdag uitgelegd op een bijeenkomst in de Zeeuwse Bibliotheek.

29 september