Gemist? Middelburg eerste in Zeeland met Regenboogakkoord: ‘Hard nodig’ | Delta stopt met lucratief energieaanbod, risico’s te groot

Het nieuws in Zeeland vandaag gemist? We zetten onze belangrijkste verhalen van vrijdag 11 maart nog even overzichtelijk op een rij.

Twee bijzondere Russen in Vlissingen: ‘Wij zijn daar niet voor niets weggegaan’

Het is dat hij al 86 is, anders zou Adolf Tabachnik vanuit Vlissingen naar Oekraïne gaan om te vechten. De geboren Rus is woedend om de oorlog. Al voelt de Russische uitsluiting in Europa ook onrechtvaardig.

Delta stopt met lucratief energieaanbod, risico’s te groot

Energiebedrijf Delta is deze week abrupt gestopt met een deur-tot-deur actie om oude klanten terug te krijgen. Zij kregen een lucratief aanbod om een driejarig contract af te sluiten, maar het bedrijf heeft die onder meer vanwege de sterk gestegen gasprijs beëindigd.

Noord-Beveland is klein maar dapper, al vist de jeugd nog steeds achter het net

In de ukkepuk onder de Zeeuwse gemeenten dondert het zelden in de raadszaal. Maar dat wil niet zeggen dat het kabbelt in Noord-Beveland, want de gemeente mag dan de kleinste zijn, dapper en eigenwijs zijn ze wel in het gemeentehuis.

Middelburg eerste in Zeeland met Regenboogakkoord: ‘Hard nodig, want ook hier durven jongeren niet hand in hand over straat’

De verkiezingen moeten nog plaatsvinden, maar vijf Middelburgse partijen hebben elkaar op één belangrijk punt al gevonden: veiliger maken van Middelburg voor lhbti’ers. VVD, GL/PvdA, LPM, D66 en SP hebben vrijdag een Regenboogakkoord getekend.

Duncan Laurence naar Bevrijdingsfestival Vlissingen, deel podia verhuist naar Scheldekwartier

Songfestivalwinnaar Duncan Laurence treedt op 5 mei op tijdens het Bevrijdingsfestival in Vlissingen. De opzet en lay-out van het Bevrijdingsfestival Zeeland 2022 zijn in een nieuw jasje gestoken.

VRZ: Snel duizend plekken voor Oekraïners is haalbaar

Het lukt om snel duizend vluchtelingen uit Oekraïne een plaats te geven in de provincie, zegt de Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) na overleg met de burgemeesters.

Statenlid noemt collega’s een stelletje eikels: ‘We haten jullie allemaal’

Het zal je maar gezegd worden, nota bene als collega-Statenlid. Dat een andere fractie de rest maar een stelletje eikels vindt. Sterker nog: dat zij jou en je collega’s haten. De FvD’er mag nu op het matje komen bij de commissaris van de koning.

Van eieren tegen de ramen tot doodsbedreigingen; leven van Zeeuws raadslid gaat niet altijd over rozen

Doodsbedreigingen, scheldpartijen tijdens het debat en gesneuvelde ambitie. Flink wat Zeeuwse raadsleden kijken met een onbevredigend gevoel terug op de afgelopen vier jaar, geven ze aan in een enquête van deze krant waar 122 politici aan meewerkten. Morgen, zaterdag 12 maart, verschijnt een verhaal met alle uitslagen maar vandaag geven we alvast een voorproefje.

