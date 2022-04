Gemist? Kantelpunt op Zeeuwse woningmarkt: minder bezichtigingen en overbieden neemt af | Zeeuwse verloskundigen protesteren: ‘Wij zijn overgeleverd aan de welwillendheid van ziekenhuizen’

Grijpsker­ke wil niet alleen ‘een regen van goede bedoelin­gen’

GRIJPSKERKE - Met stomme verbazing zag Fred London van de dorpsraad Grijpskerke dat een week geleden in het Prinsepark in Domburg groene verkeersremmers officieel in gebruik zijn genomen. ,,Wij vragen al tijden aan de gemeente om zulke maatregelen.” Hij wijst naar de Mariekerkseweg waar ook zulke remmers horen te liggen omdat daar veel te hard wordt gereden. ,,Er liggen er wel, maar ze zijn niet breed genoeg waardoor het verkeer helemaal niet hoeft af te remmen.”

