Gemist? Het Zeeuwse Landschap onder vuur in de Staten: ‘Natuurorganisaties zijn uit op vernietiging garnalenvisserij’ | Frans wil bloedkoralen ketting teruggeven aan nabestaanden van slachtoffer Ramp

Sloop Briëthui­zen kan doorgaan, erfgoedor­ga­ni­sa­ties verliezen rechtszaak

De sloop van de Briëthuizen in Middelburg kan doorgaan. De rechter vindt dat de gemeente niet ‘onzorgvuldig en lichtvaardig’ is geweest in het besluit om aan de huizen geen monumentenstatus toe te kennen.

19 januari