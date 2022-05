Gemist? ‘Gedraaide’ school Oost-Souburg: ‘Iemand heeft gigantisch zitten slapen’ | Salar Azimi en cafébaas Marco IJben ruziën over huur: ‘Mijn bloed kookt’

Burgemees­ter Vlissingen sluit drugspand in Oost-Sou­burg

OOST-SOUBURG – Burgemeester Bas van den Tillaar van Vlissingen heeft vandaag een woning in de Kromwegesingel in Oost-Souburg voor drie maanden laten afsluiten, omdat er in december vorig jaar drugs en wapens waren gevonden.

11 mei