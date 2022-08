Gemist? Erwin houdt natuurgebied Oranjezon goed in de gaten: ‘Brandgevaar is nu prioriteit nummer één’ | Veronica-dj Rob Stenders vierde vakantie in Zeeland en verwonderde zich over het ringrijden

weer even thuis ‘Er is veel gebeurd sindsdien’

Ze is geboren op Dam 74 in Middelburg. Hier woonde ze tot haar elfde jaar. Een rustige en gelukkige jeugd, vertelt Anita van Beest-de Jong. Slenterend langs het water borrelen allerlei beelden op: ,,Het leven had toen echt een ander tempo.”

2 augustus