Gemist? Eerste stap voor mosselkweek op Noordzee | Van Moskou naar Domburg: Derk Sauer en zijn mensen blijven schrijven over de oorlog

Het Zeeuwse nieuws vandaag gemist? We zetten onze belangrijkste verhalen van woensdag 9 maart nog even op een rij.

Offshorebedrijf OOS mag mosselfarm in windpark Borssele leggen: eerste stap voor mosselkweek op Noordzee

Mosselen kweken in windpark Borssele 3: Offshorebedrijf OOS International in Serooskerke mag tussen de windmolens een mosselboerderij beginnen.

VIDEO - ‘Schandalig’: Geldpot voor Oekraïne gestolen uit supermarkt in Westkapelle

Een geldpotje met zo’n tweehonderd euro voor hulp aan Oekraïne is dinsdagavond gestolen uit de Spar-supermarkt in Westkapelle. Eigenaar Joop Kesselaar noemt het schandalig. ,,Het is het laagste van het laagste wat je kan doen.”

Kustgemeenten zetten jaarlijks één miljoen opzij voor brede stranden

De vijf Zeeuwse kustgemeente willen dat de stranden altijd voldoende breed zijn zodat er volop ruimte is om te recreëren. In strandpaviljoen Lekker bij Dishoek ondertekenden de wethouders van Noord-Beveland, Schouwen-Duiveland, Sluis, Veere en Vlissingen vandaag een convenant waarin ze afspreken dat ze jaarlijks samen één miljoen euro in een zandfonds stoppen.

Van Moskou naar Domburg: Derk Sauer en zijn mensen blijven schrijven over de oorlog

Van Moskou via Istanboel naar Domburg. Derk Sauer (69) is terug op zijn landgoed. Vanuit Nederland houdt hij The Moscow Times in de lucht.

Zeeuwse verkiezingscampagnes; Van flitsende video’s tot podcast in dialect of een programma in braille

De politieke partijen zijn weer helemaal wakker, want het is verkiezingstijd. Overal duiken de campagneteams op. Wat hebben de campagneteams dit keer allemaal verzonnen?

Drie aanhoudingen voor schietincident in Serooskerke na conflict in relationele sfeer

De politie heeft drie verdachten aangehouden voor de schietpartij die dinsdagavond plaatsvond bij een woning aan de Macarestraat in Serooskerke.

Loslaten regels en carnaval jagen besmettingscijfers in Zeeland omhoog

De versoepelingen gecombineerd met carnaval hebben in Zeeland hun effect op de coronacijfers niet gemist. In Hulst waren vorige week meer dan vijf keer zoveel positieve testen.

