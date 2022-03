Gemist? Eerste officiële warme dag van het jaar gemeten in Westdorpe | Vijf katholieke kerken op Zuid-Beveland gaan dicht

Zeeland heeft landelijke primeur: eerste officiële warme dag van het jaar gemeten in Westdorpe

De eerste lokale warme dag van het jaar is een feit. Om 14.30 uur kwam de temperatuur in het Westdorpe uit op 20,1 graden, meldt Weer.nl. Om van een warme dag te spreken, moet het op een van de officiële meetpunten in ons land 20,0 graden of warmer worden.