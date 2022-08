Gemist? Duitse touringcar krijgt pech op A58 bij Kapelle, jongeren onwel door hitte | Zeeuwse wespenbestrijders hebben het ongekend druk en komen zelfs terug van vakantie

update 14.30 uur Volle wegen, hittegolf en angst voor natuurbran­den: Zeeland bereidt zich voor op tropisch weekend

VLISSINGEN - Zeeland maakt zich op voor topdrukte tijdens een tropisch weekend. Vrijdagmorgen was het al veel drukker dan normaal op de toegangswegen naar de kust. ,,Richting Zeeland zien we op dit moment al files door recreatie- en vakantieverkeer", laat Rijkswaterstaat weten. Vanwege de hoge temperatuur en droogte is de brandweer extra alert op natuurbranden.

