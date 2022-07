Gemist? Dit jaar al meer dan 500 bestuurders onder invloed betrapt in Zeeland | Jaarplaats op camping verdwijnt langzaam maar zeker

Loot mee en krijg invloed: ‘Burgerbe­raad op proef in Middelburg’

MIDDELBURG - Middelburgers moeten de kans krijgen om via loting mee te praten over belangrijke beslissingen voor de gemeente. Ze kunnen een plek krijgen in een ‘burgerberaad’. ,,Een echte afspiegeling van de bevolking.”

8 juli