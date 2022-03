Gemist? De stembus is gesloten, het tellen van de stemmen kan beginnen | Ze gingen voor de vrede, maar moesten oorlog voeren. Dit zijn de getuigenissen van Bataljon Zeeland (of wat daar nog van over is)

Het nieuws in Zeeland vandaag gemist? We zetten onze belangrijkste onderwerpen vaan woensdag 16 maart nog even op een rij.

De stembus is gesloten, het tellen van de stemmen kan beginnen

In de loop van de avond wordt bekend welke partijen en kandidaten aanspraak mogen maken op de in totaal 281 zetels in de dertien gemeenteraden.Volg dit liveblog voor de laatste ontwikkelingen.

Ze gingen voor de vrede, maar moesten oorlog voeren. Dit zijn de getuigenissen van Bataljon Zeeland (of wat daar nog van over is)

Van Bataljon Zeeland, ooit 900 man, is nog maar een fractie over.Hun verhalen, gedocumenteerd voor het Bevrijdingsmuseum Zeeland in Nieuwdorp, worden onderdeel van de vaste expositie. Woensdag , op de 72e reünie, werden de filmbeelden voor het eerst vertoond.

Groei coronabesmettingen vlakt sterk af

Minder positieve coronatesten onder jongeren, meer onder vijftigplussers, meldt de GGD Zeeland in de weekrapportage. Er werden meer besmettingen geregistreerd, maar de groei is sterk afgevlakt.

Politie arresteert opnieuw twee relschoppers Arnemuiden

De politie heeft begin deze week twee jongeren opgepakt voor betrokkenheid bij de rellen rond de jaarwisseling in Arnemuiden.

Oosterburen verzinnen list tegen hoge brandstofprijzen

Melanie Pirsch uit Leverkusen is een carpoolgroep gestart voor Duitsers die vaak surfen of vertoeven op de Brouwersdam. ,,Voor velen is het alleen in de weekenden naar Zeeland rijden geen optie meer.”

De kogel is door de kerk: C&A vertrekt na ruim dertig jaar uit Terneuzen

Het hing al een tijdje in de lucht, maar de kogel is nu echt door de kerk: na ruim dertig jaar valt op 1 juni het doek voor kledingketen C&A in Terneuzen.De winkel draaide niet genoeg omzet.

Minder Zeeuwen kunnen bloed doneren omdat ze besmet zijn met corona

Het coronavirus waart nog steeds rond en daar hebben ze bij de bloedbanken flink last van. Minder Zeeuwen kunnen bloed geven omdat ze besmet zijn of klachten hebben.