Gemengde gevoelens voor Martijn: 300 kilometer gefietst, maar te vroeg gestopt

Bij zijn zwager in de auto komt De Ridder net na tweeën bij van zijn fietstocht. Het was de bedoeling dat die hem na vieren was komen halen. ,,Ik barstte ook nog van de energie en had nog genoeg eten en drinken. Maar mijn knie wilde niet meer. Uit zelfbescherming om die knie niet in de vernieling te rijden, heb ik besloten te stoppen.”