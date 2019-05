Gemeenteraad Middelburg wil rechtszaak met schouwburgdirecteur voorkomen

MIDDELBURG - De gemeenteraad van Middelburg hoopt dat het conflict tussen schouwburgdirecteur Frans Lievens en de gemeente over de trekkenwand in de schouwburg uit de wereld geholpen kan worden door tussenkomst van een bemiddelaar.

Lievens vindt dat de gemeente de aanschaf van een nieuwe trekkenwand moet betalen. Volgens wethouder Chris Simons voldoet de huidige trekkenwand nog en moet Lievens een nieuwe zelf betalen. Omdat zij er niet uit komen, dreigt een rechtszaak. Sterker nog, dat is onderling ook zo afgesproken, bleek uit een reactie van Simons. ,,We hebben contractueel vastgelegd dat we een geschil zullen voorleggen aan de rechter.”

Toch nam de gemeenteraad donderdagavond een motie van LPM en SP aan om dat voorkomen. Het college krijgt de opdracht te onderzoeken of arbitrage of een andere vorm van bemiddeling mogelijk is. Alleen de SGP stemde tegen dit voorstel.