Gemeente Vlissingen past 'gevaarlijke' kruising Oost-Souburg niet aan

Over het kruispunt werd vorige week het meeste geklaagd bij een inventarisatie door de PZC van gevaarlijke kruispunten in Zeeland. "Alles rijdt hier kris-kras door elkaar", vertelde inwoner Manuela van der Maale. "Er is bij weggebruikers zoveel verwarring over wie voorrang heeft."

Oogcontact

Het gemeentebestuur ziet geen reden de verkeerssituatie aan te pakken. Wethouder Elliott laat per mail weten dat de Fietsersbond en Veilig Verkeer Nederland hebben aangegeven dat de kruising veilig is.



"Het kruispunt is ingericht volgens het ‘shared space’ principe: Kortweg houdt dit in dat de inrichting weggebruikers dwingt en stimuleert om op te letten (oogcontact) en rekening met elkaar te houden. Dit is een beproefde methode in heel Nederland, maar kan wel gevoelens van verkeersonveiligheid bij de gebruikers oproepen", aldus de wethouder.

Onoverzichtelijk

Het knooppunt Oranjeplein, Burgemeester Stemerdinglaan, Lekstraat is enkele jaren geleden opnieuw ingericht. Souburgers klagen vooral over de onoverzichtelijkheid. Eerst is er een T-splitsing met de Lekstraat, vlak daarna de aansluiting met het Oranjeplein. Verkeer wordt min of meer gedwongen schuin over te steken.

Sinds de nieuwe inrichting is er volgens de wethouder één incident geweest met een voetganger op het zebrapad. De gemeente heeft daarop extra bebording opgehangen. Daarbij blijft het. "De gemeente is niet voornemens om aanpassingen aan het kruispunt te doen. Verkeersveilig rijgedrag begint bij de weggebruiker, de inrichting is zo gemaakt dat dit wordt gestimuleerd", aldus Elliott.