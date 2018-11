Gemeente Vlissingen pakt illegale schuurtjes aan in wijk Bossenburgh

VLISSINGEN - Illegale schuurtjes, afdakjes en andere aanbouwsels in de Vlissingse wijk Bossenburgh hebben hun langste tijd gehad. De gemeente gaat bewoners die op hun voorerf zonder toestemming zoiets hebben staan, aanschrijven. Te beginnen in Bossenburgh-Zuid.

De actie tegen de bouwsels komt voort uit één van de storende zaken die de wijkraad met het wijkplan willen aanpakken, de verrommelde aanblik van de wijk. Wrakke schuttingen, her en der achtergelaten meubilair, carports vol afgedankte spullen en hardnekkige vuilnisdump bij de ondergrondse afvalcontainers horen daarbij. Maar ook de lange traditie om op de voorerfjes de al bestaande schuren aan te vullen met kleine blokhutten, containerhokken, tuinkasten of zelfgetimmerde schuurtjes verfraait het straatbeeld bepaald niet. De gemeente pakt het probleem nu, in samenspraak met de wijkraad, aan.

Minnelijk

De opruimronde begint in Bossenburgh-Zuid, omdat daar al eerder handhavingsverzoeken over binnenkwamen bij de gemeente. Als er voor een bouwsel geen vergunning blijkt te zijn, wordt gekeken of die alsnog kan worden afgegeven. Zo niet, dan volgt een poging om de bewoner ‘op minnelijke basis te overtuigen dat afbraak en verwijdering noodzakelijk is', schrijft het college aan de gemeenteraad. Als dat niet lukt, volgt een aanzegging, een aanmaning en zonodig een dwangsom.