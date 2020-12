Gemeente Middelburg vreest ongeregeldheden en plaatst camera's op Markt en bij stadskantoor

video Jongeren blazen deur stadhuis Vlissingen op, burgemees­ter spreekt van ‘heftige beelden’

6:56 VLISSINGEN - De politie is maandagavond massaal uitgerukt na meldingen over een onrustige sfeer op en rond het Stadhuisplein in Vlissingen. Daar kwamen na 20.00 uur tientallen jongeren samen. Er werd onder meer zwaar vuurwerk afgestoken en met een stoeptegel werd geprobeerd de deur van het stadhuis te forceren. Op videobeelden is daarna bij de ingang een zware explosie te zien.