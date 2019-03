Gemeente haalt ‘illegale’ blokhut Buttinge leeg

Speuren naar onontplof­te vliegtuig­bom­men voor nieuwbouw in Middelburg

15:15 MIDDELBURG - Een onderzoeker op een quad rijdt deze week over het terrein van de toekomstige wijk Essenvelt in Middelburg. Hij gaat op zoek naar nog niet ontplofte vliegtuigbommen uit de Tweede Wereldoorlog. Dat is volgens de gemeente nodig om veilig te kunnen graven zodra daar gebouwd gaat worden.