Gemeente biedt excuses aan voor de containers voor Willy's deur: ‘Mijn buurman leeft voor zijn uitzicht’

Kanaal door Walcheren viert 150ste verjaardag met gedenk­steen op nieuwe plek

Het Kanaal door Walcheren is jarig. Vandaag is het precies 150 jaar geleden dat de scheepvaartroute tussen Veere en Middelburg werd opengesteld. De gedenksteen die speciaal voor die gelegenheid gemaakt werd, is vanaf nu te zien bij het sluizencomplex in Veere.

9 september