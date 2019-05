Gemaskerde mannen overvallen organisatie Hrieps in Grijpskerke, zeker tienduizenden euro's buitgemaakt

De overval werd gepleegd in een woning aan de Keizerstraat in Grijpskerke. Er raakte niemand gewond. Het drietal kwam het huis binnen rond 03.15 uur, door een ruit te breken met een steen. Ze troffen de bewoonster aan en eisten geld van haar. Daarna verdwenen ze, met het geld. Volgens een buurtbewoner ging de overval heel erg snel. De vluchtauto, vermoedelijk grijs, reed met piepende banden weg.

De politie is een groot onderzoek gestart, maar er zijn nog geen aanhoudingen verricht. Het festival vond zaterdag plaats. Er waren zo'n 7500 mensen aanwezig. Volgens Hugo Kramer van de organisatie is het evenement zelf zonder grote problemen verlopen. De verslagenheid is groot.

,,Jongens en meisjes na een zeer goed en leuk verlopen 25 editie waar we jullie allemaal enorm dankbaar voor zijn nu een heel slecht bericht”, meldt de organisatie op Facebook. ,,Afgelopen nacht zijn wij op een zeer ernstige manier beroofd in Grijpskerke. Wij roepen hierbij iedereen op die mogelijk informatie kan aanleveren. Let op doe dit niet via ons maar meld dit bij de Politie Middelburg via het volgende telefoonnummer 0900-8844.”