‘Gemakzuchtige automobilist veroorzaakt ongeval: boete en rijontzegging

In tegenstelling tot de officier van justitie, die vond dat Van de K. zich alleen schuldig had gemaakt aan de overtreding ‘het verkeer in gevaar brengen’ en duizend euro boete had geëist, oordeelde de rechtbank dat er sprake was geweest van veroorzaken van een verkeersongeval met letsel door ‘aanmerkelijk onvoorzichtig en oplettend rijgedrag en dat is een misdrijf.

Begin februari vorig stond de auto van Van de K. op het parkeerterrein van de zeevisgroothandel aan de Nieuwe Kleverskerkseweg in Middelburg. Hij wilde in de lunchpauze even een broodje halen. Alleen vond hij dat zijn auto - ondanks duidelijke camerabeelden die het tegendeel aantoonden - ingeklemd stond en dus reed hij, zoals wel vaker, over het gras en fietspad om daar de weg op te draaien. Ver kwam hij niet, want hij zag een snorfietser op het fietspad over het hoofd en er ontstond een aanrijding. De snorfietser liep daardoor kneuzingen en een beschadigde nekwervel op. De rechtbank is kennelijk evenmin van oordeel dat zijn auto ingeklemd stond gezien de passage in het vonnis: ‘Verdachte heeft er uit gemak voor gekozen om met zijn auto over de grasberm en het fietspad de doorgaande weg op te rijden’.