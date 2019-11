Geluksvogel Vlissingen misschien al gevonden, maar Staatsloterij zoekt door tot ze zekerheid heeft

Eigenaar Gaby van ’t Westende van Primera is er blij mee. Lachend: ,,De afgelopen twee jaren wonnen klanten van Primera Vlissingen zo'n auto als hier op de truck staat. Nu een nog grotere prijs. Dat we hier in Lange Zelke een gelukswinkel hebben, is nu wel bewezen.” Of de winnaar van de halve ton uit Vlissingen komt of dat het om een klant van elders gaat, weet Van ’t Westende niet. ,,De winnaars van de auto's kwamen wel echt uit Vlissingen. Wel leuk natuurlijk.”

Vergissing

De Staatsloterij rukte dinsdag met groot materieel uit naar Vlissingen om voor het verstrijken van de inlevertermijn de eigenaar van een eindejaarslot 2018 te vinden. Een klant van Primera Vlissingen kocht vorig jaar een half lot met nummer HE 91564. Op dat lotnummer viel een prijs van een ton, voor een half lot dus 50.000 euro. Dat meldde de Staatsloterij afgelopen weekeind al, waarna iemand maandag claimde dat hij het lot in zijn bezit had.

Quote Een loterij heeft geen geheugen. Elke keer maak je weer evenveel kans. Sander van de Vooren, Staatsloterij

,,De persoon die zich meldde moet nog met het hoofdkantoor afspreken wanneer hij zijn prijs ophaalt. Zo lang dat niet is gebeurd, kan het nog om een vergissing of een grap gaan en daarom zetten we dit bord met oproep toch nog neer in Vlissingen", meldt woordvoerder Sander van de Vooren van de Staatsloterij dinsdagmorgen vroeg. De loterijorganisatie gaat de laatste drie jaren het land door om grotere niet opgehaalde prijzen nog voor de jaarwisseling aan rechtmatige eigenaren te doen toekomen.

Maar een truck met dubbele oplegger met vijf spiksplinternieuwe autootjes (die later op de dag in Breda, Zevenbergen, Dordrecht, Vught en Arnhem worden afgezet) én een groot billboard met een cheque van een halve ton trok nog niet eerder door het land, weet Van de Vooren. ,,Zo'n grote geldprijs hadden we bij eindejaarsloten niet eerder aan het eind van het jaar nog open staan. Vorig jaar reden we drie mini's door het land.” De auto's konden de vorige jaren nog aan eigenaren worden overhandigd (winnaars met een half lot kregen de helft van de waarde van het autootje, bezitters van een heel lot de auto).

Onverbiddelijk reglement

Voor zover Sander van de Vooren zich kan herinneren, is de grootste prijs waarvan de eigenaar niet werd achterhaald een ton. ,,Vorig jaar september verstreek de termijn voor een lot van 100.000 euro. Dat bedrag is nooit geclaimd, maar verdwijnt dan in de pot met goede doelen: het Jeugdfonds Sport & Cultuur bijvoorbeeld.” De woordvoerder heeft geen ervaring met mensen die hun winnende lot na het verstrijken van de tijd nog proberen te verzilveren. ,,Maar het reglement is onverbiddelijk. Als de prijzen van de eindejaarsloterij 2018 niet voor nieuwjaarsdag zijn geclaimd, vervalt de prijs.”

Gaby van 't Westende heeft in haar Primera-winkels in Vlissingen en Middelburg nog nooit klanten gehad die een grotere prijs te laat wilden innen. ,,Hopelijk gebeurt dat ook niet, want dat zou erg zuur zijn.” Ze is wel blij met de billboard voor haar deur. ,,Klanten kunnen toch zien dat bij ons filiaal weer een grote prijs is gevallen vorig jaar.” Het idee dat je niet bij dezelfde winkel moet kopen, omdat er al eerder grote prijzen vielen, is al gelogenstraft door de winnaars van auto's de twee voorgaande jaren.

‘Deskundige’ Sander van de Vooren helpt Van 't Westende met de wijsheid: ,,Een loterij heeft geen geheugen. Elke keer maak je overal weer evenveel kans.”