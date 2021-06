Geluid is leidend tijdens bijzondere wandeling van festival Daer: ‘Blaft daar nou écht een hond?

Het festival - eerst in Wolphaartsdijk, later in Vlissingen - is inmiddels drie keer gehouden, maar gaat deze zomer voor het tweede jaar niet door. ,,We wilden wel ons verlangen naar festivals en feestjes overbrengen. De zomer voelen en ervaren", vertelt Anne van Halteren, samen met Wybe de Haan de drijvende kracht achter Daer. ,,We kwamen erop uit dat we mensen willen meenemen naar een plek waar ze op dat moment in het echt niet zijn. Dat hebben we met geluiden geprobeerd voor elkaar te krijgen."