Gele Hesjes demonstreren in Middelburg: ‘Hosternokke! Rutte moe dokke!’

Dit vinden Zeeuwen het gevaarlijk­ste fietspad: 'Het is smal, druk en pikdonker'

14 december VLISSINGEN - Zeeland telt in vergelijking met andere provincies veel onverlichte fietspaden waar brommers en fietsers met knikkende knieën overheen rijden. Het Jaagpad tussen Vlissingen en Middelburg boezemt de meeste angst in. Duizenden forenzen en scholieren razen dagelijks over het smalle pad langs het Kanaal door Walcheren. Het levert vaak gevaarlijke situaties op, vooral tijdens de donkere dagen.