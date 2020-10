Gehandicapten verliezen dagbesteding door sluiting lunchroom en wasserij

MIDDELBURG - Lunchroom Dustoch! en wassalon De Zeepbel, waar gehandicapten werken als dagbesteding, gaan definitief dicht. Dat heeft ‘s Heeren Loo besloten omdat er al jaren verliezen worden geleden op deze projecten in Middelburg. Op internet is een petitie opgezet in een poging de lunchroom te redden.

Beide dagbestedingen lijden al jaren verlies, verklaart directeur Roland Stavorinus van 's Heeren Loo de ‘pijnlijke besluiten’. Bij De Zeepbel blijkt bovendien dat het werk niet bij de cliënten past. ,,Het werk wordt vooral gedaan door ons vaste personeel, de cliënten doen amper mee. Ze kunnen de dagactiviteit niet dragen.”

Niet op straat

Bij Dustoch! werken in wisselende diensten dertien gehandicapten, bij De Zeepbel zijn dat er twaalf. Voor hen wordt andere dagbesteding gezocht. Daarna worden de lunchroom en de wassalon gesloten. Op elke locatie werken ook vijf vaste medewerkers van ‘s Heeren Loo. Zij komen niet op straat te staan.

Dustoch! zit in het centrum van Middelburg in de Korte Geere. Er werken ongeveer dertien gehandicapten in wisselende diensten, waardoor er per dag ongeveer zes actief zijn. ,,We hebben te weinig cliënten die hier willen werken en dus komt er te weinig geld binnen om de begeleiding te betalen”, verklaart Stavorinus. Meer cliënten werven is volgens 's Heeren Loo geen oplossing. Om financieel rond te komen zouden er dagelijks de hele dag zestien cliënten moeten werken, maar zoveel ruimte is er niet in Dustoch!.

Stavorinus: ,,Het besluit om te stoppen is heel pijnlijk, maar de cliënten komen niet op straat te staan. We zoeken andere dagbesteding voor hen. Bijvoorbeeld bij grand café Het Getij in Middelburg en bij lunchroom Mosselbanken in Vlissingen (in het ziekenhuis - red.). Bovendien heeft stichting Philadelphia ook dagbestedingsprojecten, dus misschien kunnen cliënten daar terecht.”

Petitie

Op internet is een petitie opgezet om de sluiting van de lunchroom tegen te houden. Doel is tienduizend handtekeningen te verzamelen om 's Heeren Loo op andere gedachten te brengen.

Dustoch! is in 1994 geopend door Arduin. ‘s Heeren Loo heeft Arduin anderhalf jaar geleden overgenomen vanwege en dreigend faillissement. ,,Sindsdien zijn we bezig met een reddingsoperatie. Maar wij zijn geen vastgoedorganisatie en ook geen winkelbedrijf”, benadrukt Stavorinus. ,,We moeten er vooral voor zorgen dat de dienstverlening kan doorgaan.”

Wasserij De Zeepbel zit ook in het centrum van Middelburg, in de Lange Noordstraat. Door de coronacrisis werkten daar de afgelopen maanden al geen cliënten meer; vast personeel deed het werk. Een aantal van de cliënten was al aan de slag op andere dagbestedingen. Nu wordt gekeken of zij daar kunnen en willen blijven.