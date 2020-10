Gehandicapten verliezen dagbesteding door sluiting lunchroom Dustoch!

MIDDELBURG - Lunchroom Dustoch!, waar gehandicapten werken als dagbesteding, gaat definitief dicht. Dat heeft 's Heeren Loo besloten. Op internet is een petitie opgezet in een poging de lunchroom te redden.

Dustoch! zit in het centrum van Middelburg in de Korte Geere. Er werken ongeveer dertien gehandicapten in wisselende diensten. Zij verliezen door de sluiting hun werk. Het personeel, de cliënten en de ouders zijn donderdag ingelicht.

Sommige medewerkers van Dustoch! wonen in huizen van gehandicaptenorganisatie ‘s Heeren Loo en krijgen in de lunchroom hun dagbesteding. Andere werknemers wonen thuis en kopen de dagbesteding in via hun persoonsgebonden budget.

Tienduizend

Op internet is een petitie opgezet om de sluiting van de lunchroom tegen te houden. Doel is tienduizend handtekeningen te verzamelen om 's Heeren Loo op andere gedachten te brengen.

In de petitie wordt niet alleen gewezen op de gevolgen voor de cliënten. Ook wordt benadrukt hoe gezellig de lunchroom is. Dustoch! is in 1994 geopend en was toen een initiatief van Arduin. 's Heeren Loo heeft Arduin overgenomen vanwege de grote financiële problemen bij Arduin. De sluiting van Dustoch! heeft ook te maken met geld: de lunchroom zou financieel niet overeind te houden zijn.