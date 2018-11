Gefrustreerde man steekt ‘duizendklapper’ af in zijn huis in Middelburg

Agenten troffen in de woning van de man een grote ravage aan. Overal lagen restanten afgestoken vuurwerk. In een kelderbox werd illegaal vuurwerk gevonden en in beslag genomen.

De bewoner vertelde dat hij gefrustreerd was. Hij is aangehouden en naar een politiecellencomplex gebracht. Een GGD-arts constateerde dat de man bij het incident gewond was geraakt. Hij is voor verder onderzoek naar het ziekenhuis gebracht en daarna in een politiecel gezet. De woningbouwvereniging heeft laten weten dat de bewoner niet meer in zijn huis mag komen.