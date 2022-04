Geert-Jan redde leven van buurvrouw die wegzakte in sinkhole: ‘Ik dacht: ik ben nooit meer op tijd’

Asya Tulesova (37) komt op adem in Middelburg: ‘Wist niet dat strijd voor beter milieu zo persoon­lijk kon worden’

MIDDELBURG - De rust, veiligheid en schone lucht in Middelburg zijn precies de dingen waar het milieu-activiste Asya Tulesova (37) in Kazachstan aan ontbreekt. ,,Middelburg is in alle opzichten een hap frisse lucht voor mij.”

14 april