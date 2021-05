Geen weekmarkt Domburg: kramers laten markt links liggen tot goede plek beschikbaar is

Over de klok van Arnemuiden en de visleur­ster: nieuwe informatie­bor­den vertellen de geschiede­nis van het vissers­stad­je

19 mei ARNEMUIDEN - Met de versoepelingen van de coronaregels zijn toeristische tripjes weer mogelijk. Arnemuiden is er klaar voor om bezoekers welkom te heten en alles te vertellen over de roemrijke geschiedenis van het vissersstadje. Op het havenplein zijn tien meer dan manshoge nieuwe informatieborden neergezet. Over klok en klederdracht, over visserij en oorlog.