'Geen wanklank bij en over City of Dance’

MIDDELBURG - Een geslaagd feest. Met die woorden beschrijft Hans Hubregtse van de de gemeente Middelburg City of Dance. Volgens hem kwamen er nauwelijks klachten binnen over het muziekfestival dat van vrijdag tot en met zondag plaatsvond aan de rand van Middelburg en vele duizenden muziekliefhebbers trok.

Wat hem betreft kan het feest dit weekeinde opnieuw plaatsvinden, grapt hij. De ambtenaar openbare orde en veiligheid hoorde ook lof van de politie over het feest. ,,Er zijn geen drugs aangetroffen noch meldingen over drugs. Ook er is geen overlast veroorzaakt door festivalbezoekers die te veel alcohol op hadden.”

In totaal lieten twee mensen dit weekeinde de gemeente weten dat ze wat last hadden van de muziek. Bij de regionale milieudienst kwamen zo’n acht klachten binnen van inwoners uit Arnemuiden, Veere en Wolphaartsdijk. ,,Maar geen van had het over echte overlast. Het waren slechts meldingen dat ze de muziek hoorden.”

Een jaar geleden was dat wel anders. Toen kreeg de gemeente flink wat klachten van inwoners over geluidsoverlast tijdens de achttiende editie. Dat kwam toen ook omdat de wind destijds richting de stad stond en afgelopen weekeinde in noordwestelijke richting.