Geen ‘vuulte’ maar juist zeldzame plantjes op braakliggende velden in Vlissingen

Oud-wethouder: ‘Lodges en theetuin bij Biggekerke waren mogelijk in plaats van groot ho­tel-re­sort’

8:00 BIGGEKERKE - Geen groot hotel-resort met 466 bedden op het Kaasboerterrein bij Biggekerke maar een theetuin met veertig lodges. Volgens oud-wethouder Arie Schot (SGP/CU) was dat een reële mogelijkheid. ,,Dat plan voor die lodges was weliswaar formeel in strijd met het bestemmingsplan en de Kustvisie, maar het zag er redelijk uit en ook vanuit de provincie kregen we signalen dat het haalbaar was.”