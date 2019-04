Geen vlaggen op Lange Jan vanwege broedende slechtvalk

Het broedende paar slechtvalken is dinsdag ontdekt. Dat was overigens geen verrassing. Al jaren nestelt een paar slechtvalken in de Lange Jan. Tot nu toe ging toch de vlag in top. Uit camerabeelden die vorig jaar zijn gemaakt, bleek dat de vogels dan enkele uren het nest verlieten. De eieren kwamen niet uit. Of dat komt door het vlaggen, is niet zeker. Toch heeft de provincie nu aan de gemeente gevraagd geen ‘verstorende werkzaamheden’ uit te voeren tijdens de rest van het broedseizoen en dus ook de vlag niet uit te steken. Daarna moet blijken of er nu wel een jonge slechtvalk wordt geboren.