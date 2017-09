Geen strandfeest voor Vrouwenpolder

Onder de titel A day at the beach had de horeca-exploitant een aantal eet- en drinkkramen en een muziekpodium op het strand willen zetten. Maar B en W van Veere geven geen toestemming voor het houden van een feest op het strand van Vrouwenpolder de laatste dag van september. Het college houdt vast aan het beleid om geen 'lawaai-evenementen' meer toe te staan.

Geluidsoverlast

Onder de ruim tweehonderd evenementen die jaarlijks in de gemeente Veere worden gehouden, zijn er een aantal die geluidsoverlast op kunnen leveren. Festivals als Hrieps en Bigpop, evenementen als trekkertrek en motorcross en een keur aan kermissen en braderieën hebben hun waarde als dorps- of regionaal feest bewezen. Maar uitbreiding van 'lawaaiproducerende' festiviteiten is niet wenselijk, oordeelde het gemeentebestuur eerder. ,,Gezien de aard van het evenement is er gegronde vrees voor overmatige geluidsproductie waardoor een verstoring van de openbare orde, openbare veiligheid, volksgezondheid en milieu ontstaat", betogen B en W.

Slaaphuisjes

Ook zouden gebruikers van de slaaphuisjes in de omgeving van De Dam 'onevenredige hinder van het ten gehore brengen van muziek' kunnen hebben. Het college voegt er aan toe dat de uitbater wel de mogelijkheid heeft om een beperkt aantal keren per jaar live-muziek in het strandrestaurant te laten horen.

Woordvoerder Martijn Joziasse van De Dam ontkent dat niet. Maar de meerwaarde van A day at the beach zit hem nou net in het vieren van een feestje op het strand. ,,We zitten hier een beetje in een uithoek en willen meer mensen laten weten hoe mooi, aantrekkelijk en leuk het strand bij Vrouwenpolder is. Het gaat er niet om luide muziek over het strand te laten schallen, maar gewoon wat rustiger deephouse en loungemuziek. De slaaphuisgebruikers informeren we en betrekken we bij het feest", betoogt Joziasse.

Laat aangevraagd