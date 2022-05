Geen serieus ‘zinkgat’; meer ‘foutje, bedankt’

Bewoners van de Vlissingse Willem Ruysstraat schrokken dinsdag – vlak nadat een kolkenzuiger aan het werk was geweest – van een hoop lawaai in leidingen, buizen en sanitair. Onder hen Fred Stam, die later voor zijn deur een gat in de stoep voor zijn woning zag. ,,Bij de gemeente kreeg ik in eerste instantie geen gehoor, maar omdat het gat keurig met pionnen en hekken werd afgezet, heb ik me er verder niet echt druk over gemaakt. Ook omdat een woordvoerster van de gemeente wel kon vertellen dat het buiten de afzetting niet gevaarlijk was.”