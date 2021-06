Geen rit maar wel actie voor de Molukken

Wilfred Vreeke legt zich er namelijk niet bij neer dat door het opnieuw afgelasten van de toertocht in verband met de coronacrisis er geen geld opgehaald kan worden voor de eilandengroep. En dan dit jaar specifiek voor een basisschool op Hukuanakota op het eiland Seram. ,,Ze hebben daar bijna niets. Ze moeten daar alles zelf bekostigen want geld van de overheid krijgen ze niet”, aldus de Middelburger die een paar jaar geleden die school bezocht. Toen hij daar was schrok hij van wat hij daar zag en wist direct dat die school en die kinderen hulp nodig hebben om beter onderwijs te krijgen. ,,Wij willen hen graag voorzien van nieuw lesmateriaal en helpen bij het opknappen van het schoolgebouw. Daarnaast hebben sommige kinderen in het dorp niet voldoende middelen om schoenen en een rugzak te kopen.”

Hij vindt het heel jammer dat voor de tweede keer in de geschiedenis de toertocht niet door kan gaan. ,,Vorig jaar niet door de coronacrisis. En nu weer.” Maar het afgelasten van de rit en het daaropvolgende feest in de wijk is geen reden om dan maar niets te doen, aldus Vreeke. Om die reden startte hij zaterdagochtend via Facebook een actie om geld op te halen. ,,We hopen op zo’n vijfduizend euro zodat we heel wat schoolmateriaal kunnen bestellen.” Hij heeft een kleine stille hoop dat het lukt dat bedrag bij elkaar te krijgen. ,,Vorig jaar hadden we een soortgelijke actie en haalden we maar liefst tienduizend euro op.”