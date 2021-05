Geen rijen voor prullenbakvaccin in Vlissingen

Dormio: Ho­tel-re­sort bij Biggekerke wordt niet kleiner

14 mei BIGGEKERKE - Dormio Leisure Development is niet van plan het hotel-resort bij Biggekerke nog kleiner te maken. Maar directeur Don van Schaik is wel bereid het ontwerp zo aan te passen dat overlast voor de omgeving zo klein mogelijk wordt. ,,We willen bijvoorbeeld de entree verplaatsen zodat de directe buren niet geconfronteerd worden met het aan- en afrijden van onze gasten.” Hij stelt wel als uitdrukkelijke voorwaarde dat de gemeente Veere dan mee moet werken zonder dat dat leidt tot tijdverlies of een nieuwe procedure.