Geen rente op je spaarrekening? Koop een (vakantie-)appartement in de Dokwerker op het Scheldekwartier

Een woning om te verhuren en, maximaal zes weken per jaar, zelf te verblijven. De mogelijkheid om af en toe zelf de geneugten van een twee- tot vier-persoonsappartement te ervaren, kan naast een rendement van vier a vijf procent, de doorslag geven. De appartementen zijn namelijk bedoeld om aan tijdelijke werknemers van bedrijven én vakantiegangers te verhuren. Maar eigenaars van de 58 appartementen in het robuuste blok langs de gelijknamige straat (die over de brug over Het Dok voert) mogen ook anderhalve maand per jaar hun appartement zelf huren.