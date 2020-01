Geen reisverbod voor Chinese studenten, HZ houdt wel de vinger aan de pols

VLISSINGEN -Vanwege het coronavirus heeft de HZ een ‘vinger-aan-de-pols-groepje’ in het leven geroepen dat dagelijks overlegt. Met de drie studenten die momenteel in China verblijven is uitgebreid persoonlijk contact. ,,We zijn waakzaam en alert", zegt directeur internationalisering Bert Schollema.

De HZ heeft vestigingen in Middelburg en Vlissingen. Tien verschillende opleidingen worden gevolgd door 520 internationale studenten, van wie er dertig uit China komen. Er zijn door de HZ geen reisverboden van of naar China uitgevaardigd, aldus Schollema. ,,We volgen de informatie van het ministerie van Buitenlandse Zaken en het RIVM.”

Quarantaine

Op het ogenblik verblijven drie Chinese HZ-studenten in hun thuisland. Een van hen kan voorlopig niet terugkomen, omdat het Noord-Chinese dorp waar ze vandaan komt een quarantaineperiode van tien dagen in acht neemt. Schollema benadrukt dat geen van de studenten uit het risicogebied rond Wuhan komt. ,,We hebben met alle drie de studenten in China uitgebreid persoonlijk contact."

Ook alle studenten, docenten en onderzoekers hier worden op de hoogte gehouden. Het laatste nieuws staat op de interne website en studieloopbaanbegeleiders, mentoren en decanen zijn beschikbaar om vragen te beantwoorden. ,,Indien nodig ook de studentenpsycholoog.” De HZ heeft ook een eigen arts voor de buitenlandse studenten.

Bezoek

Uit alle geledingen van de hogeschool is er inbreng in een overleggroep die dagelijks bij elkaar komt. ,,Ons vinger-aan-de-pols-groepje", noemt Schollema dat.