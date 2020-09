Geen prijs maar wel veel lof voor het Pennywafelhuis

MIDDELBURG - De landelijke prijs voor beste buurtproject, de Gouden Pit, kreeg het Pennywafelhuis uit Middelburg zaterdag niet. Maar erkenning was er wel in overvloed.

Zoals in Dauwendaele de saamhorigheid verbetert door buurtbewoners via kunst en cultuur met elkaar in contact te brengen, daar kan heel Zeeland nog veel van leren, zag gedeputeerde Anita Pijpelink van cultuur. ,,Het samenbrengen van mensen via cultuur, sport, taal en zo gebeurt nu nog te vaak te toevallig. Dat moeten we meer gaan sturen. Overheden moeten verenigingen daar handiger en slimmer bij helpen. Niet door te vertellen hoe het moet, maar juist door als overheid meer lef te tonen en organisaties het vertrouwen te geven.”

De organisatie Cultuurkwadraat gaat proberen om samen met de provincie het concept van het Pennywafelhuis ook elders toe te passen, kondigde directeur Leo Adriaanse aan. En via Kunsteducatie Walcheren, waarvan hij ook directeur is, wordt geprobeerd dit ook in Vlissingen en Veere voor elkaar te krijgen.

Adriaanse: ,,Het Pennywafelhuis is een soort culturele huiskamer voor de wijk. In Vlissingen ligt een concreet plan om volgend jaar met een bouwkeet door verschillende wijken te trekken en daar ook met kunst en cultuur te zorgen voor meer ontmoeting tussen buurtbewoners. Met Veere gaan we praten hoe we dit in dorpen kunnen doen.”

Deze erkenning voor het Pennywafelhuis zijn net zo waardevol als een landelijke prijs, benadrukte Anda van Riet. ,,We mogen niet mopperen en hoeven niet teleurgesteld te zijn dat we die prijs niet hebben gewonnen. We gaan gewoon door en het is mooi dat we nu zo veel aandacht krijgen.”

Overigens is het letterlijk vertalen van het Pennywafelhuis naar een andere wijk of dorp niet zomaar mogelijk, merkte gedeputeerde Pijpelink op. ,,Dit project is een voorbeeld, maar de kracht van dit Pennywafelhuis schuilt in die twee vrouwen die dit doen. Zij voelen precies aan wat deze wijk nodig heeft. Op andere plekken moeten we dus ook op zoek naar de juiste mensen. En dan moeten wij het als overheid daarna loslaten.”