Geen podiumplek, wel een mooie dag voor Emma

Mijn Foto ‘Ik zocht iets om in te vluchten, dus ik ging naar Daphne’

20:00 VLISSINGEN - Eigenlijk wist ze niet eens van het bestaan van de foto. Of ze was hem vergeten. Maar toen Lucy van Rijn (34) uit Vlissingen een tijdje geleden in een mand met oude spullen graaide op zoek naar haar oude vriendenboekje, had ze de foto ineens vast. Ze liet hem niet meer los.