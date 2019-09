‘Geen nieuwe projecten rond Veerse Meer’

De oproep om snel een datum vast te stellen klonk vrijdag in de commissie ruimte van Provinciale Staten. Die sprak over het opstellen van een gebiedsvisie voor het Veerse Meer. Die visie beslaat het Veerse Meer zelf en strook van grofweg één kilometer eromheen.

Commissieleden wilden weten waarom voor die grens was gekozen. Volgens gedeputeerde Dick van der Velde (VVD) is dit gebeurd in overleg met andere betrokken partijen. Niet alles binnen die kilometer zal onder de visie vallen. Uitzondering is bijvoorbeeld de stad Veere. Op andere plaatsen wordt de loop van een binnendijk gevolgd bij het bepalen van de grens van de gebiedsvisie. Verschillende commissieleden drongen er op aan ook burgers bij het opstellen van de visie te betrekken.