Geen nieuwe inschrijvingen mogelijk voor Middelburg VÓLkoren 2021

27 augustus MIDDELBURG - Een eettafel die is gemaakt van de vloer uit je oude sporthal. Kun je het eten serveren tussen de blauwe lijnen waar je als badmintonner ooit klaar stond voor de service. Sentiment, dat is de belangrijkste reactie die interieurbouwer Danny Smit terugkrijgt. ,,Herinneringen van mensen die veel hebben gesport in de sporthal aan de Nassaulaan.”